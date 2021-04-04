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Асхат Осмонов: Именно я предложил Сыймыку Жапыкееву начать с Жумалиева

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- Бакыт Басарбек
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Советник мэра Бишкека Асхат Осмонов заявил, что именно он в свое время предложил Сыймыку Жапыкееву начать свои выступления по поводу незаконного обогащения с Кубанычбека Жумалиева. Об этом он сказал в интервью телеканалу NEXT TV.

"Основная цель партии "Чон Казат" была именно люстрация. Сами знаете, что в стране таких как Жумалиев невероятно богатых бывших чиновников и политиков достаточно. Поэтому я и предложил Сыймыку Жапукееву начать с Жумалиева, так как про него много информации есть. Это подтвердила и история. В общем наша инициатива люстрации в какой-то степени осуществилась", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/399168
Теги:
Кубанычбек Жумалиев, Максат Мамытканов, Сыймык Жапыкеев
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