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Вакцинированные жители Германии получат привилегии

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Вакцинированным от COVID-19 жителям Германии, у которых выработался иммунитет, позволят ходить по магазинам, не сдавая тест на коронавирус, и путешествовать без соблюдения карантина. Об этом сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в интервью газете Bild am Sonntag.

Шпан утверждает, что вакцинированные граждане смогут получить привилегии при путешествиях и шопинге, после того как в Германии завершится третья волна коронавируса.

Обсуждая возможное послабление режима, глава Минздрава сослался на исследование Института Роберта Коха. Согласно экспертам, на 15-й день после вакцинации люди становятся менее заразны, чем граждане без симптомов болезни и с отрицательным тестом на COVID-19.

На данный момент на территории ФРГ введен карантин. При этом открыты школы, детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазин, которые можно посещать только с отрицательным тестом на коронавирус.

В марте канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о продлении в стране карантина до 18 апреля. Режим самоизоляции планировалось дополнительно усилить в пасхальный период - с 1 по 5 апреля. Религиозные собрания на Пасху будут проходить в режиме онлайн.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399171
Теги:
вакцина, Германия
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