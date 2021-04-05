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ЕАБР: Кыргызстан восстановит экономическую активность в течение 2022 года

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- Евгений Денисенко
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Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют повышение агрегированного ВВП (характеризующий общий объем производства, совокупный выпуск) стран-участниц на 3,3% в 2021 году после сокращения на 3% в 2020 году. И считают, что экономики большинства стран региона восстановятся к докризисным уровням в конце 2021 - 2022 году

В макроэкономическом обзоре ЕАБР, в котором представлен прогноз экономического развития стран-участниц – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана - на 2021 год и на среднесрочную перспективу. отмечается, что мировая экономика в начале текущего года устойчиво встала на траекторию восстановления. Вместе с тем, специалисты Банка обращают внимание на неоднородность восстановительного процесса, драйвером которого остается промышленность, тогда как сфера услуг продолжает испытывать трудности из-за сохраняющихся ограничений.

Как подчеркивается, ослабление мер социальной изоляции и улучшение внешних условий станут ключевыми факторами усиления потребительского и инвестиционного спроса. Экономики Казахстана и России вырастут на 4% и 3,3% соответственно по итогам текущего года и выйдут на докризисные уровни уже к концу 2021 года.

В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности завершится в течение 2022 года. Длительность процесса во многом объясняется глубиной спада в 2020 году и ограниченными возможностями бюджетного стимулирования. Дополнительную поддержку в 2021 году экономики Армении, Кыргызстана и Таджикистана получат со стороны денежных переводов. Банк прогнозирует увеличение ВВП Армении в текущем году на 3,3%, Кыргызстана - на 3,9%, Таджикистана - на 6,1%.

Аналитики ЕАБР ожидают стабилизации динамики курсов валют стран ЕАБР к доллару в 2021 году. И отмечают, что в начале текущего года курсы валют государств региона остаются достаточно устойчивыми к нему. Поддержку национальным валютам оказывает рост нефтяных котировок. При этом на российский рубль продолжают оказывать влияние геополитические риски, что ограничивает пространство для его укрепления. ЕАБР прогнозирует средний курс армянского драма к доллару в 2021 году около 521, белорусского рубля - 2,63, казахстанского тенге - 421,6, кыргызского сома - 84,9, российского рубля - 73,6, таджикского сомони - 11,5.


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URL: https://www.vb.kg/399176
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан, экономика
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