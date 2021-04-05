Орто-Сайский рынок обрастает стихийной торговлей, а мэрия бездействует

Не смотря на многочисленные рейды, которые столичный муниципалитет проводит с завидной регулярностью, стихийной торговли в городе не становится меньше. А все потому, что к нелегалам не принимают сколь-нибудь серьезных мер, ограничиваясь разъяснительными беседами. По этой причине они возвращаются на насиженные места буквально через несколько часов после того, как их попросили убраться.

Ярким примером нулевой эффективности от работы мэрии и ее структурных подразделений, в частности, в лице Октябрьского акимиата, является Орто-Сайский рынок. В летнее время муниципалитет едва ли не каждую неделю рассылает в СМИ радостные пресс-релизы о том, что было ликвидировано N-ное количество стихийных точек. Но по факту ничего не меняется.

Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись вокруг торгового объекта в выходной день, как это сделали наши корреспонденты. Начался обход с улицы Суеркулова (Донецкой), где на фотокамеру попались около двух десятков стихийщиков, которые торгуют на тротуаре, значительно сужая его. Этим создаются помехи для нормального прохода пешеходам.

Увидев человека с фотокамерой, отдельные торговцы начинают довольно хамовато интересоваться, для чего ведется фотосъемка. Они настолько утвердились в своей безнаказанности, что считают тротуары вокруг рынка личной собственностью, на территории которой снимать категорически запрещено. Хорошо хоть за проход с горожан денег пока не берут.

Перемещаемся на улицу Безымянную, расположенную с южной стороны базара. И первое, на что натыкаемся – тротуар со стороны ТРК тоже превратился в торговый ряд. Владельцы контейнеров выносят на него свои товары, хотя это категорически запрещено. К тому же, он и без того не широкий. Зачем они это делают, непонятно, ведь у каждого довольно есть вместительная торговая точка.

Ну а вишенкой на тортике стихийки являются несколько особо наглых предпринимателей, которые ведут торговлю прямо на проезжей части на перекрестке Безымянной и дороги, уходящей вверх в 7-й микрорайон. Двое торгуют с земли, один с микроавтобуса. Вся троица обосновалась здесь с лета прошлого года и ни один, подчеркиваем, ни один рейд их не тронул! Даже на несколько часов, хотя бы для показухи, их точки не были ликвидированы.

Причем работают они даже в понедельник, когда Орто-Сай закрывается на сандень. К слову, выручка у них в такие моменты заметно увеличивается, так как народ в отсутствии альтернативы идет к ним.

Все это происходит на глазах сотрудников патрульной милиции, которые дежурят тут каждый день. Понятное дело, что принять меры за незаконную торговлю стражи порядка не могут. Не их компетенция. Но прогнать нарушителей с проезжей части – их прямая обязанность.

В общем, это один из многочисленных наглядных примеров эффективности работы городских структур. И по такому же сценарию происходит работа на всех крупных и мелких торговых объекта Бишкека. Хотя убрать нелегалов с тротуаров не сильно сложная задача. Для ее реализации всего лишь надо исполнять свои служебные обязанности, к чему чиновники не очень-то тяготеют. Рейды не должны носить разовый характер, следует проводить их ежедневно, выписывая штрафы. Три-четыре денежные санкции и нелегал пойдет оформлять документы для занятия торговлей на законном основании.

Но, вероятно, такое положение выгодно всем участникам этого процесса. А потому горожане так и будут спотыкаться через лотки на тротуарах.