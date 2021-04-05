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Мировая экономика находится на пути к своему самому быстрому росту

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- Виктория Гунгер
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Мировая экономика в этом году находится на пути к своему самому быстрому росту более чем за полвека. Однако различия и недостатки могут помешать ей в ближайшее время достичь своих допандемических высот. США возглавляют списки, выкачивая триллионы долларов бюджетных стимулов и возобновляя свою роль стража мировой экономики после того, как президент Джо Байден победил президента "Америка прежде всего" Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Китай тоже вносит свой вклад, опираясь на свой прошлогодний успех в борьбе с коронавирусом, даже несмотря на то, что он начинает сокращать часть своей экономической помощи. Тем не менее в отличие от последствий финансового кризиса 2008 года, восстановление выглядит однобоким, отчасти потому, что распространение вакцин и финансовая поддержка различаются в разных странах. К числу отстающих относятся большинство развивающихся рынков и зона евро, где Франция и Италия расширили ограничения на деятельность для сдерживания вируса.

- Хотя в целом перспективы улучшились, они опасно расходятся, - заявила на прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. - Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают.


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URL: https://www.vb.kg/399182
Теги:
валюта, Китай, США, Кыргызстан, деньги, экономика
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