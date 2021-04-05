Жанар Акаев: Было тяжело видеть Атамбаева в таком положении

Депутат Жанарбек Акаев навестил в тюрьме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он рассказал в интервью status.kg.

По его словам, вместе с ним на встречу поехал и депутат Рыскелди Момбеков.

- Мы очень хорошо посидели. Прежде всего мы убедились, что он действительно болен, так как долго не может сидеть. С одной стороны, очень больно было видеть хоть и бывшего, но все же президента в таком положении. В нашем разговоре он признал все свои ошибки, в том числе и мое исключение из фракции СДПК, - сказал Акаев.

Также депутат узнал, что многие его коллеги тайно навещают Атамбаева.

- Это не удивительно. Атамбаев все таки имеет немалый политический вес. Кроме этого, вкупе с ошибками, но он немало сделал для страны, - добавил нардеп.