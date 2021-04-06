Штрафы за нарушения ПДД – не хлеб, их нельзя снижать

Премьер-министр Улукбек Марипов поручил снизить штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Для этого должен быть подготовлен соответствующий законопроект. Однако столь своеобразная забота о благосостоянии граждан может обернуться увеличением аварийности на и без того небезопасных кыргызстанских дорогах.

Свою инициативу глава правительства объяснил просто – кризис в стране. Дорожают продовольственные и другие товары, что, естественно, не может влиять на граждан положительно. А потому в ближайшие дни законопроект о снижении штрафов за нарушения ПДД должен поступить в Жогорку Кенеш.

Поспорить с премьером сложно, кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, действительно больно ударил по нашим гражданам. И вмешательство государства в ситуацию нужно как воздух. Вот только непонятно, почему вместо регулирования цен на продукты первой необходимости, чиновники решили снизить штрафы?

Вообще после установки первых камер видеонаблюдения и фотофиксации вопрос снижения штрафных санкций для нарушителей правил дорожного движения поднимается с завидной регулярностью. И поднимают его чаще всего народные избранники или чиновники высокого ранга. Причем каждый раз все это прикрывается благовидной целью заботы о благосостоянии гражданах.

Беда этой логики лишь в том, что штрафы за нарушения ПДД не входят в список вещей первой необходимости. Там есть хлеб, масло, одежда, медицинское обслуживание, но никак не личный автомобиль и тем более не затраты на санкции за неумение им управлять. Ни один семейный бюджет не имеет графу "на оплату штрафов за нарушения ПДД".

Почему-то государственные деятели не стремятся проработать вопрос серьезного повышения цен на ГСМ, которые провоцируют рост всего, что с ними связано. Они просто разводят руками, мол, доллар дорожает, нефть дорожает, Россия диктует условия и так далее. Хотя можно было внедрить систему дотаций, компенсируя нефтетрейдерам часть их расходов, либо пойти на налоговые послабления, за счет чего конечная цена для потребителей была бы ниже. Аналогичные методы, к слову, применимы и для сдерживания цен на муку, хлебобулочные изделия, сахар и прочее.

Но при всем многообразии того, что действительно нужно людям, чиновники останавливают свой выбор именно на штрафах за нарушения ПДД! Это не укладывается в голове.

Тем более, что есть и другая сторона, которая касается безопасности дорожного движения. Уровень водительской культуры в стране и так низок. Судя по тому, что творится на дорогах, как минимум половина водителей не знает правил дорожного движения. А своей псевдозаботой правительство еще больше усилит бардак.

Как бы банально это не звучало, но автомобиль является источником повышенной опасности. А потому управляющий им человек должен обладать полным набором знаний, навыков и умений, чтобы не убить и не покалечить окружающих. Не умеешь ездить без нарушений – плати штрафы. И чем больше, тем лучше. А при достижении определенного числа санкций нужно вообще лишать водительского удостоверения, как это практикуется в развитых странах.

Но, вероятно, истинная причина такой заботы о нарушителях лежит в несколько иной плоскости. Все мы знаем, что основными нарушителями ПДД являются "крутые" дяди, а также их тети на "Лексусах", "Крузерах", "Гелендвагенах" и прочих "Мерседесах". По совершенно случайному стечению обстоятельств такими дядями часто являются депутаты, либо высокопоставленные чиновники, считающие, что они перед законом ровнее, чем плебс. И если раньше, когда какой-нибудь инспектор ГАИ имел наглость остановить небожителя, то ему быстро указывали на его место в жизни, после чего он трясущимися руками отдавал честь и не смел больше препятствовать божественному телу продолжать свой путь. Но сейчас же понатыкали этих камер, с которыми никак не договориться и которые никак не запугать. Вот и начали приходить "письма счастья" власть имущим, а им это ой как не нравится.

Если бы правительство реально озаботилось нашими проблемами, то цены на продукты были бы ниже тех, что мы имеем сейчас. Но штрафы важнее хлеба.