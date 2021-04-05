ЗАО "Альфа Телеком" предлагает услуги MegaKassa для "Розничного продавца"

В Кыргызской Республике введен новый специальный налоговый режим "Упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных продаж" (далее – "Розничный продавец") для бизнеса, годовой оборот которого не превышает 8 млн сомов. Главными преимуществами упрощенного режима "Розничный продавец" для бизнеса являются:
- ставка налога – 0 % в первый год деятельности, во второй год – 1 %, на третий год – 2 % и на четвертый – 3 % от выручки (ст. 394 НК КР);
- освобождение от налоговой отчетности, за исключением Единой налоговой декларации (ст. 395 НК КР);
- не подлежит выездной налоговой проверке (ст. 395 НК КР).
Для перехода на упрощенный режим "Розничный продавец" необходимо применение ККМ-онлайн на постоянной основе, с обязательным пробитием всех фискальных чеков.
ЗАО "Альфа Телеком" предлагает услуги программной ККМ (MegaKassa), которая соответствует требованиям, предъявляемым к ККМ-онлайн в КР, необходимым для перехода на упрощенный режим "Розничный продавец".
В чем преимущества услуг программной ККМ MegaKassa для бизнеса?
- Отсутствие необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ, так как MegaKassa работает на мобильных телефонах (на базе Android).
- Экономия времени, так как регистрация и запуск MegaKassa производится в центрах обслуживания MegaCom, без необходимости посещения налоговой службы.
- Отпадает необходимость ежедневного ведения кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa.
- Удобный контроль кассовых операций через личный кабинет MegaKassa.
- Бесперебойная торговля, даже при отсутствии интернет-соединения.
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