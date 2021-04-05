ЗАО "Альфа Телеком" предлагает услуги MegaKassa для "Розничного продавца"

В Кыргызской Республике введен новый специальный налоговый режим "Упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных продаж" (далее – "Розничный продавец") для бизнеса, годовой оборот которого не превышает 8 млн сомов. Главными преимуществами упрощенного режима "Розничный продавец" для бизнеса являются:

ставка налога – 0 % в первый год деятельности, во второй год – 1 %, на третий год – 2 % и на четвертый – 3 % от выручки (ст. 394 НК КР); освобождение от налоговой отчетности, за исключением Единой налоговой декларации (ст. 395 НК КР); не подлежит выездной налоговой проверке (ст. 395 НК КР).

Для перехода на упрощенный режим "Розничный продавец" необходимо применение ККМ-онлайн на постоянной основе, с обязательным пробитием всех фискальных чеков.

ЗАО "Альфа Телеком" предлагает услуги программной ККМ (MegaKassa), которая соответствует требованиям, предъявляемым к ККМ-онлайн в КР, необходимым для перехода на упрощенный режим "Розничный продавец".

В чем преимущества услуг программной ККМ MegaKassa для бизнеса?

Отсутствие необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ, так как MegaKassa работает на мобильных телефонах (на базе Android). Экономия времени, так как регистрация и запуск MegaKassa производится в центрах обслуживания MegaCom, без необходимости посещения налоговой службы. Отпадает необходимость ежедневного ведения кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa. Удобный контроль кассовых операций через личный кабинет MegaKassa. Бесперебойная торговля, даже при отсутствии интернет-соединения.

Успейте скачать и подключиться к MegaKassa до 30 июня 2021 года и получите два месяца бесплатного обслуживания!

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