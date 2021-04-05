Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении "Мой О!"

В Кыргызстане до 9 апреля проходит регистрация абитуриентов на общереспубликанское тестирование. Для участия в ОРТ выпускникам необходимо внести регистрационный взнос. Стоимость основного и каждого предметного теста составляет 370 сомов.

В этом году оплатить регистрационный взнос можно онлайн через кошелек "О!Деньги". Это быстро и удобно.

Как оплатить онлайн?

1. Откройте приложение "Мой О!", раздел "О!Деньги".

2. Выберите "Образование", затем "Регистрационный взнос на ОРТ".

3. Укажите ФИО, точную сумму и оплатите.

При регистрации на сайте ЦООМО достаточно указать номер чека.

Отметим, что само тестирование будет проводиться с 17 по 23 мая.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817