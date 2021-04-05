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Почему буксует исполнение Указа президента о защите бизнеса?

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- Екатерина Улитина
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Одним из первых указов, которые подписал Садыр Жапаров в должности президента стал Указ о защите бизнеса и инвестиций. Хотя выход документа был своевременным, спустя два месяца бизнес-сообщество не ощутило на себе позитивных изменений. В прошлую пятницу в здании Минэконома прошло первое совещание, где обсуждали исполнение мер, перечисленных в президентском указе. Представители министерств и аппарата президента признали, что реализация Указов затягивается. На сегодняшний день из 24 пунктов полностью исполнен всего один.

Предприниматели, по-прежнему находятся на крючке у правоохранительных и проверяющих органов. Бывают случаи когда надуманные обвинения ведут к остановке предприятия и колоссальным убыткам.

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков предложил ввести уголовную ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

"Госорганы, должностные лица должны нести ответственность по возмещению материального и морального вреда, причиненного в результате необоснованного уголовного преследования предпринимателю, получившему право на реабилитацию, а также в результате необоснованных задержания и следственных действий - обыска, выемки документов, ареста имущества", - выразил мнение бизнеса глава МДС.

Он привет в пример законодательство России, Казахстана и других стран, где предусмотрена суровая ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, а также возмещение государством в полном объеме вреда, в том числе морального, причиненного в результате уголовного преследования лицу, получившему право на реабилитацию.

Кроме того, обсудили практику пополнения государственных счетов за счет предпринимателей. По мнению бизнес-сообщества, без решения суда не должны пополняться специальные счета госорганов, госбюджета за счет средств предпринимателей по результатам деятельности правоохранительных и надзорных органов.

Бизнес также рекомендует провести аналитическую работу по оценке ущерба, причиненного государству в результате приостановления, сокращения или прекращения деятельности предприятий; сокращения рабочих мест; оттока капитала, инвестиций, снижения притока инвестиций; ухудшения позиций республики в международных рейтингах в результате действий правоохранительных, надзорных и судебных органов республики.

Несмотря на наличие сложностей, представители бизнеса в остались скорее довольны встречей. Главное налаживается диалог, власти не прячут голову в песок и не отрицают наличие проблем. К примеру на заседании признали, что пока реальных шагов для защиты бизнеса в Кыргызстане было сделано немного. Объясняют, что есть объективные причины пробуксовок. Например, создание новой структуры кабинета министров и распределение обязанностей.

- То, что президент подписал Указы - это хорошо, но этого не достаточно. Правоохранительные органы в своей работе пользуются не указами, а кодексами и законами. Поэтому мы просим внести изменения в нормативную базу, которые позволят защитить бизнес от необоснованного преследования. О декриминализации экономических преступлений, мы говорим давно, но почему-то до сих пор за такие преступления арестовывают и сажают, - прокомментировала VB.KG итоги встречи президент ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

Она отметила, что сегодня ситуация в Кыргызстане не лучшая инвестиционная ситуация. Все представители бизнеса чувствуют напряжение.

- Даже мелкий бизнес, против которого фактически нет уголовных дел, остерегается. Они видят, что задерживают предпринимателей и отпускают, после погашения ущерба без решения суда. Это сигнал, что если крупный бизнес не может "отбрехаться", то мелким предпринимателям даже не стоит пробовать. Верно заметил представитель Торгово-промышленной палаты, который сказал, что в Кыргызстане не используется механизм освобождения под залог. То есть человек может оставить деньги и выйти на свободу до решения суда. Вопрос обещали решить, - сказала Ускенбаева.

- Сейчас у предпринимателей появилась надежда, что их наконец услышат. Заведующий отделом стратегического развития, экономики и финансов Аппарата президента Искандер Гайпкулов пообещал, что все предложения бизнеса будут рассмотрены и учтены при реформировании законов. В случае если предложение будет отвергнуто, чиновники дадут аргументированную причину отказа. Кроме того, в ближайшее время начнут функционировать рабочие группы по исполнению указа президента, в которые будут включены представители бизнес-сообщества.


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URL: https://www.vb.kg/399200
Теги:
Гульнара Ускенбаева, Минэкономики, Кыргызстан, экономика, Аскар Сыдыков
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