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"Видим явный непрофессионализм" - эксперт о предвыборных обещаниях партий

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- Оксана Гут
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До выборов в местные кенеши Кыргызстана осталось всего шесть дней. Конкуренция среди политических партий высокая, но, по мнению политологов, недостаточно активная. Напомним, только в Бишкекский городской кенеш баллотируются 25 партий - 1820 (!) человек претендуют на 45 вакантных депутатских мандатов.

"Желание стать депутатом БГК понятно, город все-таки играет большую роль - там очень большой ресурс", - заявил VB.KG политолог Марат Казакпаев. - "Поэтому партии готовы пройти в кенеши за любые деньги, без всяких идей, лишь бы пройти".

Несмотря на то, что в столице достаточно искушенный и даже капризный избиратель, многие партии идут на стандартные, а порою фантастические обещания перед выборами. Некоторые из них в своих предвыборных программах "взваливают" на себя полномочия и обязанности других госорганов, рассуждая о делах республиканского масштаба.

"Мы видим явный непрофессионализм. Большинство партий, баллотирующиеся в БГК, даже не изучили проблемы Бишкека - говорят о том, что на поверхности. Партии не проработали свои программы. А просто хотят пройти в горкенеш и там уже начать работу с нуля вдруг эффективно и качественно. Нам говорят: "просто поверьте, мы придем в горкенеш и будем действовать!". Но как именно? Часто, я вижу, многие кандидаты в депутаты боятся встречаться с избирателями, потому что сыпятся вопросы довольно профессиональные, на которые они не могут ответить", - сказал Казакпаев.

Политолог считает, что благодаря личному авторитету кандидатов и вложенным в агитационную кампанию средствам пройти в БГК могут такие партии как "Ак-Бата" и НДПК. Неплохие шансы, предполагает он, у молодых объединений - "Социал-демократы", "Ишеним" и "Наш народ".

"Давать прогнозы сложно, но хотелось бы, чтобы прошли в Бишкекский горкенеш более молодые партии, перспективные ребята. Но не те молодые, которые дети "старых" политиков. Хорошо, если б не было "сынков". Да и тех, кто уже был депутатами, но никак не показали себя. Мы нуждаемся в переменах", - заключил эксперт.

Выборы депутатов местных кенешей состоятся 11 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/399201
Теги:
выборы, партии, Бишкек, Кыргызстан, политика, агитация, ЦИК
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