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В РФ сделают обязательным сбор биометрических данных у мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В России собираются сделать обязательным сбор биометрических данных у иностранных граждан, которым для въезда в Россию не требуется виза. Соответствующий законопроект уже одобрила Госдума РФ.

Речь идет, прежде всего, о приезжих из стран Евразийского экономического союза, внутри которого действует безвизовый режим. Если закон вступит в силу, то все такие граждане, кто намерен оставаться в России более 90 дней, будут обязаны сдать биометрические данные. Исключение составят дети, пожилые люди и лица, признанные нетрудоспособными.

Этот же закон предписывает обязательную сдачу медицинских анализов на ВИЧ-инфекцию и некоторые другие опасные заболевания. Авторы законопроекта уверены, что нововведения позволят лучше противостоять распространению ВИЧ в стране и не пускать в Россию нежелательных граждан.

В настоящее время, как отмечается, правоохранительные органы РФ сталкиваются с проблемой, когда иностранцы, депортированные из страны на время или навсегда, меняют на родине свои паспортные данные и возвращаются уже с новыми документами. Биометрическая система опознавания граждан решит эту проблему. Разработчики законопроекта также считают, что его принятие не повлечет негативных последствий для бизнеса и не снизит интерес иностранцев к работе в России.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ предложил массово внедрить биометрию в отечественных аэропортах. Согласно планам ведомства, к концу 2023 года 6 процентов российских воздушных гаваней должны применять биометрию, и министерство сейчас изыскивает дополнительные средства для финансирования этой программы. Если они будут найдены, количество использующих новую технологию аэропортов вырастет до 15 процентов.

Биометрия позволяет опознавать человека по лицу и другим физическим признакам. С 2018 года в России действует Единая биометрическая система, в которую может внести свои данные каждый гражданин. Фотография и запись голоса могут использоваться для идентификации вместо паспорта. Технологии обработки биометрических данных в аэропорту призваны использоваться в целях обеспечения транспортной и авиационной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/399202
Теги:
миграция, Россия, биометрия, Кыргызстан
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