Экономист рассказал, ждать ли Кыргызстану нового локдауна по Covid-19

Серьезный локдаун, как прошлой весной, Кыргызстан не ждет. Мы его не потянем экономически. Но третья "пиковая" волна коронавируса в КР неизбежна. Об этом VB.KG сообщил экономист Денис Бердаков.

По его словам, за последние четыре недели в Казахстане наблюдается крайне стремительный рост заболевших Covid-19. А как показывает практика, мы отставали от них примерно неделе на две-три.

- Поэтому, ожидать скачка заразившихся следует уже в ближайшее время. Причем с пиком заболеваемости и полными больницами. Но, скорее всего, ограничится все закрытием административных учреждений, школ, вузов. Ограничения коснутся, думаю, кинотеатров, торговых центров и т.д., - подчеркнул Денис Бердаков.

Однако, по мнению экономиста, жесткий локдаун на передвижение граждан вряд ли введут.

- А вот бизнес-сфера снова затормозится. К сожалению, новый штаммы вируса, которые регистрируют в соседних странах, пробивают защиту даже тех, кто болел. Значит, то, что у нас будет новая мощная вспышка – факт, - уверен Бердаков.

При этом, экономист считает, что полный локдаун – не выход.

- Тот проект с ограничительными мерами в прошлом году был перегибом. Те, кто вводил подобный карантин с танками и блокпостами по городу, перепутали пандемию с войной. Поэтому, подходить к любым ограничительным мерам нужно разумно, чтобы не ввергнуть население и страну в новый виток кризиса, - добавил Денис Бердаков.

Напомним, по данным Республиканского штаба за последние сутки в Кыргызстане зафиксировано 139 новых случаев коронавируса и один летальный исход.