Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

Экономист рассказал, ждать ли Кыргызстану нового локдауна по Covid-19

1016  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Серьезный локдаун, как прошлой весной, Кыргызстан не ждет. Мы его не потянем экономически. Но третья "пиковая" волна коронавируса в КР неизбежна. Об этом VB.KG сообщил экономист Денис Бердаков.

По его словам, за последние четыре недели в Казахстане наблюдается крайне стремительный рост заболевших Covid-19. А как показывает практика, мы отставали от них примерно неделе на две-три.

- Поэтому, ожидать скачка заразившихся следует уже в ближайшее время. Причем с пиком заболеваемости и полными больницами. Но, скорее всего, ограничится все закрытием административных учреждений, школ, вузов. Ограничения коснутся, думаю, кинотеатров, торговых центров и т.д., - подчеркнул Денис Бердаков.

Однако, по мнению экономиста, жесткий локдаун на передвижение граждан вряд ли введут.

- А вот бизнес-сфера снова затормозится. К сожалению, новый штаммы вируса, которые регистрируют в соседних странах, пробивают защиту даже тех, кто болел. Значит, то, что у нас будет новая мощная вспышка – факт, - уверен Бердаков.

При этом, экономист считает, что полный локдаун – не выход.

- Тот проект с ограничительными мерами в прошлом году был перегибом. Те, кто вводил подобный карантин с танками и блокпостами по городу, перепутали пандемию с войной. Поэтому, подходить к любым ограничительным мерам нужно разумно, чтобы не ввергнуть население и страну в новый виток кризиса, - добавил Денис Бердаков.

Напомним, по данным Республиканского штаба за последние сутки в Кыргызстане зафиксировано 139 новых случаев коронавируса и один летальный исход.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399204
Теги:
эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, экономика, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  