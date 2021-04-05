Мирлан Бакиров: Я поставил перед собой конкретную задачу - пополнить бюджет

Председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Мирлан Бакиров поставил перед собой четкую задачу – сделать прибыльными все госпредприятия. Об этом и другом он рассказал в интервью редакции VB.KG.

Вы недавно возглавили ФУГИ. Стало ли для вас это назначение неожиданностью?

- Да если честно. Это предложение стало для меня неожиданностью. Как вы знаете я был депутатом и вице-спикером, но мне также хотелось поработать и в исполнительной власти, чтобы показать конкретные результаты.

Как мне признался один из высокопоставленных чиновников, он шел на выборы только потому, что у депутатов меньше ответственности. Вы же наоборот стремились попасть на госслужбу.

- Да, я согласен, что депутат имеет большую свободу, но все зависит от самого человека, от его желания принести пользу стране. В парламенте также достаточно работы, в том числе законодательной. Работа ФУГИ мне знакома еще по депутатской деятельности.

С приходом на данную должность я начал досконально изучать все документы, в частности, нормативно-правовые акты, которыми руководствуется ведомство, разного рода постановления правительства и Жогорку Кенеша, касающихся аренды и других вопросов по госимуществу.

Конечно, это не работа одного человека, а всей команды и поэтому я очень надеюсь, что нам удастся реализовать задачу – сделать все госпредприятия прибыльными, в том числе и увеличить доходы по арендной плате путем упрощения бюрократических процедур. Также это и касается длящихся много лет судебных тяжб по тому или иному имуществу. Здесь у нас тоже есть определенный план по решению этого вопроса.

В общем, пока мы взяли следующие направления:

- Пополнение бюджета.

- Прозрачная работа всех госпредприятий, в том числе акционерных обществ с государственной долей участия.

То есть я правильно вас понял, что ваша основная задача увеличить пополнение бюджета за счет госпредпрятий?

- Я для себя поставил цель именно в этом направлении. Конечно, работа предстоит как и в законотворческом направлении, так и конкретно с предприятиями. Так я сейчас собираю предложения от руководителей госпредприятий, что конкретно им мешает дальнейшему развитию и какая помощь нужна. Думаю, через какое-то время результат обязательно будет. Одним из структурных введенных нами изменений – это аудит и контроль, раньше был просто аудит. Мы будем проверять абсолютно все: и само имущество, и вопросы аренды, и хозяйственную часть. Тем более, как выяснилось, имеются факты по сокрытию имущества. По отчету просто земля, а на самом деле там уже стоит здание. То есть я говорю от таких моментах, которые выявляют немалые финансовые нарушения. По всем этим фактам документы переданы в правоохранительные органы.

Также мы хотим пересмотреть условия аренды. Соответствующий документ мы уже готовим. Дело в том, что плата за аренду полностью уходит в бюджет страны, а само же ведомство не получает с нее ни копейки. Было бы лучше, чтобы и арендодатель получал хоть какой-то процент. Так сказать, заинтересовать их.

Что вы можете сказать на счет убыточных предприятий?

- По приблизительным расчетам таких госпредприятий около 30-35 процентов. Это касается и таких предприятий, которые судятся. Что касается убыточных предприятий, то мы здесь будем проводить конкретную работу. То есть вначале нужно понять, что стало причиной убыточности.

В- вторых, в этом направлении хотим рассмотреть ответственность членов Совета директоров предприятия. То есть какие предложения были рассмотрены по увеличению доходности предприятия. А то зарплату получают, а предприятие убыточное.

Более полное интервью главы ФУГИ Мирлана Бакирова смотрите ниже: