Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

Экономист: В КР складывается крайне сложная экономическая ситуация

350  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в настоящее время складывается крайне сложная экономическая ситуация. На это наибольшее влияние оказывает глобальная и региональная ситуация. Об этом VB.KG сообщил экономист Денис Бердаков.

По его словам, дорожает почти вся продуктовая корзина. Но так происходит по всему миру. Такие периоды в экономике случаются каждые 10-15 лет.

- Учитывая, что в Кыргызстане люди живут бедно, а у бедных – 95 процентов средств уходит на еду. Повышение на 50 процентов продуктов приводит к уменьшению рациона питания. Так как в республике очень много людей, живущих у черты и за чертой бедности, где основной рацион составляют мучные изделия и макароны, для них подобный экономический кризис с ростом цен очень чувствителен. Поэтому, тяжелой экономической ситуации избежать не получится, - подчеркнул Денис Бердаков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399207
Теги:
мясо-молочная продукция, население, цены, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  