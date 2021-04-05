Хватит торговать столицей! Бишкекчане вышли на митинг

В Бишкеке горожане провели акцию протеста из-за стихийной застройки столицы. Участники митинга потребовали прекратить коррупцию в органах, которые имеют отношение к раздаче земли.

Городские власти каждого жители города лишили чего-то - детской площадки, футбольного поля, парка, детского сада. Годами власти распродавали земли в Бишкеке в ущерб людям и городского бюджета, - сказал один из участников акции.

На месте утерянных объектов, появились этажки-муравейники, где у людей нет парковочных мест, мест для прогулок детей и взрослых, возмутились горожане.

Вышедшие к Дому правительства люди требуют прекратить коррупцию в Мэрии, Бишкекском горкенеше, ГУ "Кадастр", "Бишкекглавархитектуре" и в других ведомствах, которые имеют отношение к распределению участков в столице и к утверждению возводимых объектов.