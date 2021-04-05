В Москве открылся учебный центр для мигрантов из Кыргызстана

В Москве начал действовать учебно-образовательный центр "Табарман" для трудовых мигрантов из Кыргызстана. Инициатива его создания принадлежит Общероссийскому Кыргызскому конгрессу.

Как сообщили в ОКК, в этом центре соотечественники смогут учиться бесплатно, либо на льготных условиях получать востребованную профессию на рынке труда России.

В ходе торжественного открытия "Табармана" также было подписано соглашение между Общероссийским Кыргызским Конгрессом и Международным институтом информатики, управления, экономики и права в Москве. Документ предусматривает совместную работу по адаптации трудовых мигрантов из Кыргызстана в России, посредством образовательных программ в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

"Время глобальных перемен требует мгновенной реакции и активного участия каждого человека. Уже несколько лет мы наблюдаем, как некоторые профессии перестали существовать или не востребованы. В то же время, в обществе появился запрос на абсолютно новые виды деятельности. Эти новые специалисты нужны "ещё вчера" и наш институт уже сейчас имеет все ресурсы для их подготовки, наработки практических навыков и гарантированного трудоустройства", - отмечает президент МИИУЭП Александр Хренков.

По информации ОКК, платформой развития "Табарман" разработана офлайн и онлайн платформа, где каждый желающий, через мобильное приложение "Табарман" либо через сайт может подобрать себе различные виды образовательных программ, направленных на получение высшего или дополнительного профессионального образования. И – освоить такие специальности, как электрик, сварщик, плотник, водитель, медсестра, гувернер, многие другие.

Кроме того, предусмотрены курсы по саморазвитию, в сфере бьюти-индустрии, кондитерского производства, языковые, а также специальные курсы для начинающих предпринимателей, самозанятых. В последнем случае желающие получат знания, необходимые для самостоятельного запуска своего дела, изучат принципы маркетинга, SMM (маркетинг в социальных сетях), налоговые и юридические аспекты бизнеса и так далее.

"Данная программа позволит нашим соотечественникам положительно интегрироваться на рынке труда, быть востребованными и высокооплачиваемыми специалистам", - подчеркнули в Общероссийском Кыргызском конгрессе.

"Надеемся, - говорит его президент Кубанычбек Кожоев, - что знания и навыки, приобретенные в центре "Табарман", пригодятся соотечественникам и в России, и в самом Кыргызстане, послужат укреплению кыргызско-российских отношений в экономике. Сегодня в РФ уже многие кыргызстанцы основали и успешно развивают свой бизнес в различных сферах. Их пример и опыт, безусловно, представляют интерес для многих других. И мы и дальше будем предпринимать усилия для поддержки их начинаний, профессионально становления".