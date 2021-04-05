Дело в отношении сына Камчыбека Ташиева пересмотрят

Дело в отношении сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева - Темирлана - направлено на новое рассмотрение. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Сегодня, в Бишкекском городском суде прошло рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Темирлана Ташиева. Юристы просили оправдать своего подзащитного.

По итогу рассмотрения прежнее решение суда было отменено, дело отправлено на пересмотр в первую инстанцию.

Напомним, сына Камчыбека Ташиева - Темирлана задержали в ходе рейда в декабре 2013 года по подозрению в краже колес с машин. Он и еще трое его друзей в содеянном тогда признались. В 2015 году уголовное разбирательство было прекращено в связи с отказом от поддержания частно-публичного обвинения потерпевшей стороны.