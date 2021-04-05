ЮНИСЕФ закупил для Кыргызстана инсулин и неврологические препараты

ЮНИСЕФ закупил неврологические препараты и 17 тысяч доз инсулина на сумму свыше 8 миллионов сомов для Министерства здравоохранения и социального развития при финансировании Многопартнерского целевого фонда ООН (MPTF). Поставка неврологических препаратов состоит из нескольких лекарственных средств, включая 1400 упаковок топирамата и 2794 упаковок леветирацетама. В дополнение к 17 тысяч дозам инсулина, также были предоставлены 500 тысяч инсулиновых шприцев, 230 тысяч тест-полосок для определения глюкозы в крови и моче и контейнеры для использованных шприцев.

Данные препараты являются крайне необходимыми для лечения детей и подростков с диабетом и неврологическими расстройствами. Несмотря на трудности с поставкой и закупкой препаратов, вызванные пандемией COVID-19, важно, чтобы эти жизненно важные медицинские препараты были доступными для таких пациентов.

Данные лекарственные средства были закуплены по специальному запросу Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в рамках поддержки по реагированию на COVID-19 и устранения проблемы с нехваткой основных лекарственных средств. Министерство здравоохранения и социального развития подтвердило перечень самых необходимых для страны лекарственных препаратов в соответствии с национальными клиническими протоколами.

Поставка данных препаратов была профинансирована Многопартнерским целевым фондом ООН (MPTF), созданным Антонио Гутерришем, Генеральным секретарем ООН, чтобы помочь странам остановить передачу коронавирусной инфекции и защитить самых уязвимых от разрушительного социально-экономического воздействия пандемии.

ЮНИСЕФ будет продолжать оказывать поддержку Правительству КР в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, предоставляя самые необходимые предметы снабжения тем, кто работает на передовой, а также поддерживая общие социально-экономические меры реагирования для обеспечения того, чтобы каждый ребенок мог выжить и развиваться.