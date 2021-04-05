В апреле цены на топливо продолжат расти - прогноз нефтетрейдеров

В апреле стоимость бензина может подняться еще на 6%, дизельное топливо подорожает на 9%. Такой прогноз озвучила Ассоциация нефтетрейдеров.

Специалисты отмечают общемировую тенденцию к подорожанию сырой нефти, также отмечается рост оптовых цен на российских заводах.

"Дополнительным негативным фактором, спровоцировавшим рост конечных цен на местных АЗС, стала значительная девальвация сома к доллару США, так как согласно общемировой практики закуп нефтепродуктов с заводов осуществляется в международной валюте, а продажа на территории Кыргызстана – в сомах КР. С учетом вышеуказанных обстоятельств, в течение апреля месяца на рынке ГСМ Кыргызстана цены могут повысится на бензиновую группу порядка 6%, на дизельное топливо на 9%. При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений", - говорится в сообщении нефтетрейдеров.

В Ассоциации сообщили, что основным поставщиком горючего в республику являются российские заводы. По межправительственному договору, поставки ГСМ из России не облагаются пошлинами.

"Ни одна другая страна не предоставляет нам подобных послаблений. Другие потенциальные поставщики (Туркменистан, Иран, Азербайджан) продают нефтепродукты по мировым ценам. Казахстан продает с уплатой экспортных пошлин .

В связи с этим, их предложения не являются экономически выгодными и конкурентоспособными по сравнению с российскими", - подчеркивают в Ассоциации.

Несмотря на рост стоимости, в Кыргызстане цены на бензин ниже, чем в большинстве стран СНГ.