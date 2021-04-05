Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

Нурматов: В Бишкеке уже "работает" британский вариант КОВИД-19

417  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководитель Республиканского научно практического центра по контролю вирусных инфекций при Научно производственном объединении Профилактическая медицина МЗиСР КР, доктор медицинских наук Зуридин Нурматов считает, что Бишкек уже находится в красной зоне по COVID-19. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

Причем, по его личному мнению, в столице уже "работает" британский вариант КОВИДа - N501Y, которому свойственно сверхбыстрая скорость распространения, хотя пока лабораторных подтверждений этому нет.

Как пояснил Нурматов, согласно статистическим данным, в Бишкеке уже 61 заболевших на 100 тысяч человек, и это показатель только за 7 дней. (Больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы - это красная зона)

- Чуйская область находится в желтой зоне. Там показатели 26 заболевших на 100 тысяч человек, - добавил он.

По словам эпидемиолога, кыргызстанцы в первую очередь должны прекратить посещать тои и массовые мероприятия.

- Все должны соблюдать дистанцию, обрабатывать руки санитайзером. Сегодня организация и проведение тоев и массовых мероприятий - преступны по отношению к обществу и народу, - отметил Нурматов.

Видеоинтервью главного эпидемиолога страны Зуридина Нурматова смотрите завтра на сайте VB.KG.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399218
Теги:
Великобритания, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  