Нурматов: В Бишкеке уже "работает" британский вариант КОВИД-19

Руководитель Республиканского научно практического центра по контролю вирусных инфекций при Научно производственном объединении Профилактическая медицина МЗиСР КР, доктор медицинских наук Зуридин Нурматов считает, что Бишкек уже находится в красной зоне по COVID-19. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

Причем, по его личному мнению, в столице уже "работает" британский вариант КОВИДа - N501Y, которому свойственно сверхбыстрая скорость распространения, хотя пока лабораторных подтверждений этому нет.

Как пояснил Нурматов, согласно статистическим данным, в Бишкеке уже 61 заболевших на 100 тысяч человек, и это показатель только за 7 дней. (Больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы - это красная зона)

- Чуйская область находится в желтой зоне. Там показатели 26 заболевших на 100 тысяч человек, - добавил он.

По словам эпидемиолога, кыргызстанцы в первую очередь должны прекратить посещать тои и массовые мероприятия.

- Все должны соблюдать дистанцию, обрабатывать руки санитайзером. Сегодня организация и проведение тоев и массовых мероприятий - преступны по отношению к обществу и народу, - отметил Нурматов.

Видеоинтервью главного эпидемиолога страны Зуридина Нурматова смотрите завтра на сайте VB.KG.