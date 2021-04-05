В Кыргызстане ряд граждан смогут получить ID-карт бесплатно

С мая по август в Кыргызстане будет запущена национальная кампания по бесплатной выдаче ID-карт образца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Во исполнение Указа президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" Правительство Кыргызской Республики запустит национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт-паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).
Для реализации данного Указа президента Кыргызской Республики разработано соответствующее постановление правительства Кыргызской Республики, целью и задачей которого является удовлетворение прав и законных интересов наиболее уязвимых категорий граждан путем их бесплатного обеспечения идентификационными картами-паспортами граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) для назначения и выплаты различных пенсий и пособий.
Таким образом, Государственная регистрационная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в период с 1 мая по 31 августа 2021 года планирует провести национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт-паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) следующим категориям лиц, за исключением случаев утери:
Для получения данной льготной услуги указанной категории лиц необходимо предоставить соответствующие документы.