Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

В Кыргызстане ряд граждан смогут получить ID-карт бесплатно

123  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С мая по август в Кыргызстане будет запущена национальная кампания по бесплатной выдаче ID-карт образца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Во исполнение Указа президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" Правительство Кыргызской Республики запустит национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт-паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

Для реализации данного Указа президента Кыргызской Республики разработано соответствующее постановление правительства Кыргызской Республики, целью и задачей которого является удовлетворение прав и законных интересов наиболее уязвимых категорий граждан путем их бесплатного обеспечения идентификационными картами-паспортами граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) для назначения и выплаты различных пенсий и пособий.

Таким образом, Государственная регистрационная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в период с 1 мая по 31 августа 2021 года планирует провести национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт-паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) следующим категориям лиц, за исключением случаев утери:

  1. детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;
  2. детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
  3. инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающих в домах-интернатах;
  4. пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, в том числе отдельно пожилым гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах престарелых;
  5. участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Баткенских событий.

Для получения данной льготной услуги указанной категории лиц необходимо предоставить соответствующие документы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399219
Теги:
ветераны, ВОВ, дети, паспорт, правительство, сироты, Кыргызстан, ГРС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  