В Кыргызстане ряд граждан смогут получить ID-карт бесплатно

С мая по август в Кыргызстане будет запущена национальная кампания по бесплатной выдаче ID-карт образца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Во исполнение Указа президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" Правительство Кыргызской Республики запустит национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт-паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

Для реализации данного Указа президента Кыргызской Республики разработано соответствующее постановление правительства Кыргызской Республики, целью и задачей которого является удовлетворение прав и законных интересов наиболее уязвимых категорий граждан путем их бесплатного обеспечения идентификационными картами-паспортами граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) для назначения и выплаты различных пенсий и пособий.

Таким образом, Государственная регистрационная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в период с 1 мая по 31 августа 2021 года планирует провести национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт-паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) следующим категориям лиц, за исключением случаев утери:

детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах; детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты); инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающих в домах-интернатах; пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, в том числе отдельно пожилым гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах престарелых; участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Баткенских событий.

Для получения данной льготной услуги указанной категории лиц необходимо предоставить соответствующие документы.