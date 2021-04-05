Кабыл Абдалиев вновь назначен председателем ГНС. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Абдалиев Кабыл Кушбакович распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова от 1 апреля 2021 года назначен председателем Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Кабыл Абдалиев ранее уже занимал должность председателя Государственной налоговой службы при правительстве Кыргызской Республики

Напомним, в декабре 2020 года он получил выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. Распоряжение было подписано и.о. премьер-министра Артемом Новиковым.