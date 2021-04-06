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Подкуп избирателей: Почему бездействуют правоохранительные органы?

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- Екатерина Улитина
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Более 20 фактов подкупов избирателей зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков. Однако пока правоохранительные органы не вручили уведомления о подозрении ни одному кандидату в депутаты или партии. Об этом VB.KG рассказал член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

- Члены Центральной избирательной комиссии могут наказать кандидата или партию за подкуп избирателей, вплоть до снятия с выборов всего списка кандидатов от той или иной партии. Но, никакие меры не могут быть приняты, пока нет подтверждения от правоохранительных органов. Нам достаточно подозрения, чтобы вынести решение, но пока, я как член ЦИК, могу лишь возмущаться нерасторопности следователей, - прокомментировал эксперт.

Он рассказал, что все жалобы и сообщения о подкупах, которые поступают в ЦИК, отправляются на рассмотрение в коалиционную группу реагирования. В группу входят сотрудники МВД, прокуратуры и ГКНБ.

- Дальше все зависит от профессионализма следственных органов. Они должны собрать доказательства, оформить их так, чтобы дело не развалилось в суде. Но, они тянут. Я далек от мысли, что все жалобы на 100% правдивы. Нельзя забывать, что между партиями идет борьба и они могут намерено подавать жалобы, но для этого и нужны следственные органы, чтобы докопаться до правды. Только органы не особо шевелятся. Они придумали, что сроков по новым кодексам нет, и дела могут тянуться годами. Но, я точно знаю, что очень многое зависит от руководства. Если руководство даст команду, то дело могут расследовать очень быстро, - продолжил Кайрат Осмоналиев.

Кстати, Осмоналиев ранее работал в правоохранительных органов и знает эту систему изнутри. Он не исключает, что руководители в структурах МВД тоже могут быть втянуты в политические процессы и переговоры.

- Но дело не только в нерасторопности МВД, ведь есть еще и Генпрокуратура, так называемое око государства, и это око, кажется, затуманено. Ситуация движется по спирали. Возможно, мы не усвоили октябрьский урок и забыли к чему привело игнорирование фактов подкупа, - напомнил Кайрат Осмоналиев.

Он отметил, что по делу о халатности при проведении выборов в октябре, которые закончились масштабными митингами и сменой власти, не привлекают сотрудников правопорядка, которые игнорировали сообщения о нарушениях. Фигурантами этих дел являются члены ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/399221
Теги:
выборы, Кыргызстан, подкуп, Кайрат Осмоналиев, МВД
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