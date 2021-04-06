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В Кыргызстане выпускникам могут отменить ОРТ

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- Н Крайнова
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Девятого апреля завершается онлайн–регистрация абитуриентов на общереспубликанское тестирование. В этом году ОРТ пройдет с 17 по 23 мая.

В 2021–м школу оканчивают 58 тысяч 208 учеников. Сдача ОРТ требуется для тех, кто хочет поступить в вуз.

- В прошлом году впервые поступление в вуз велось онлайн. Серьезных нарушений не было. Контрактников и бюджетников мы набрали успешно, - говорит начальник управления школьного и внешкольного образования Минобраза Марат Усеналиев.

ОРТ проводит Центр оценки в образовании и методов обучения. Директор ЦООМО Чынар Батракеева сообщила, что такой процесс будет происходить следующим образом.

Для регистрации на ОРТ выпускник должен сначала получить доступ к открытию своего личного кабинета у ответственного по ОРТ лица в своей школе. Это сделано для исключения сдачи теста "каскадерами".

Далее выпускник заполняет заявку, нажимает на кнопку "отправить". После чего документы поступают к ответственному. Он проверяет правильность заполнения заявки и отправляет данные абитуриента в ЦООМО.

Само тестирование будет проходить в реальном формате.

Основной тест обязателен для поступления в любой вуз на контрактное отделение. Предметные тесты обязательны для поступления на медицинские и фармацевтические специальности. Выбор одного предметного теста или нескольких зависит от специальности. Предметные тесты проводятся по химии, биологии, физике, математике, истории, английскому языку, кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе.

P. S. Многие старшеклассники и их родители просят отменить итоговые экзамены "ввиду снижения уровня образования из–за онлайн–обучения".

В прошлом году из–за того, что четвертая четверть прошла в режиме онлайн, школьникам отменили все экзамены и итоговые оценки учителя выставляли по результатам трех первых четвертей. И в этом учебном году школьники долго учились дистанционно.

Однако в МОиН корреспонденту "ВБ" сообщили, что вопрос об отмене или особом порядке проведения экзаменов "сейчас рассматривается. Но окончательного решения еще не принято".

Работают телефоны горячей линии ЦООМО: 62–04–70, WhatsApp: 0500 66–48–38.


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URL: https://www.vb.kg/399223
Теги:
школа, Кыргызстан, экзамен
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