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ВОЗ предупредила о возможности передачи COVID-19 от человека к животным

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Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных.

"Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал "человек - животное", поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", - заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, среди животных, контактировавших с людьми и заболевших коронавирусной инфекцией, - норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.

"Важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти других потенциальных животных-резервуаров и избежать повторных вспышек в будущем", - отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что организация рекомендует больным COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами и другими животными. По ее словам, межвидовые перемещения вируса могут спровоцировать его генетические мутации, что, в свою очередь, будет иметь последствия для заболевания людей.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 130,4 миллиона людей, перенесших коронавирусную инфекцию, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 131,3 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/399228
Теги:
ВОЗ, животные, коронавирус
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