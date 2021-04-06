В южных микрорайонах Бишкека появится новый сквер (фото)

В лесопосадке, примыкающей к микрорайону № 8 со стороны улицы Жукеева-Пудовкина, строится небольшое общественное пространство. Судя по темпу работ, оно будет открыто для горожан в ближайшие дни.

Речь идет о небольшой лесопосадке, расположенной аккурат между Жукеева-Пудовкина и микрорайоном № 8. Она тянется от Безымянной до внутримикрорайонной дороги, расположенной чуть ниже Южной магистрали. Однако сквер решили организовать на отрезке между Безымянной и Саманчина (бывшая Камская).

Долгое время это место служило неформальной площадкой для выгула собак. А еще многие коммерсанты неоднократно проявляли интерес к этой территории на предмет установки очередных ларьков, магазинов, кафе, моек и так далее.

Теперь же в сквере появится тротуар, вдоль которого уже устанавливают скамейки, цветы и, конечно же, систему наружного освещения. Можно с уверенностью сказать, что это место будет очень популярно среди жителей микрорайонов № 7 и 8, между которыми оно расположено.

Быть может, в будущем общественное пространство будет продолжено вверх – от Саманчина до верхней границы лесопосадки. Таким образом получится практический полноценный парк. Особенно если оборудовать его площадкой для воркаута и детскими горками.