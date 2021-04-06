Обращение Ж. Назаралиева: Женщина в Кыргызстане - больше, чем женщина

Я и моя партия "СВОБОДА ВЫБОРА" твердо намерены защищать права сильного пола в Кыргызстане. Да, именно так, сильного пола – женщин!

Потому что именно на долю женщин в нашей стране и даже в наиболее прогрессивной ее части – в городе Бишкеке выпадает много испытаний и трудностей.

Мы живем в XXI веке, но женщин у нас, к сожалению, по-прежнему дискриминируют в социальном и экономическом плане, а дома подвергают жесточайшему насилию и эксплуатации.

Наша партия собирается радикально поменять положение женщин в Кыргызстане. И вот чего мы будем добиваться в первую очередь:

1. ПРИЗНАНИЕ ВНЕ ЗАКОНА И СТРОГОЕ НАКАЗАНИЯ ЗА АЛА КАЧУУ, А ТАКЖЕ ЗА ВСЕ ФОРМЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Мы не средневековое общество. Мы живем в глобальном мире и, как все страны в ООН, признаем международные права человека выше законов государства. Похищение невест не может быть действующей традицией, поскольку оно равносильно взятию человека в рабство. Оно может остаться только как ритуал по согласию сторон – если жених и невеста договорились о свадьбе, они могут разыграть похищение. Реальное же ала качуу должно караться в соответствии с Уголовным кодексом КР. То же самое касается домашнего насилия – рукоприкладство и нанесение ущерба физическому здоровью не может быть внутренним делом семьи. Это дело всего общества и государства. Юридически оформленный брак не является лицензией на право избивать женщину. Мы примем все меры, чтобы ужесточить законодательство в этой части и наказывать в соответствии с Уголовным кодексом КР тех насильников, которые поднимают руку на своих женщин. В цивилизованном обществе это недопустимо и должно караться по закону.

2. ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УРАВНЕНЫ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВАХ С МУЖЧИНАМИ

Наша жизнь показывает, что женщины не только рожают, выхаживают и воспитывают от 3-х до 5-6 детей, но и активно трудятся. Зачастую складывается парадоксальная ситуация, когда секретарша выполняет всю работу за своего начальника-мужчину. Начальник занимает свою должность исключительно в силу того, что он принадлежит к мужскому полу. Однако всеми необходимыми компетенциями обладает не он, а его секретарша, помощница или заместительница. Это и есть форма экономической эксплуатации женщин, которой мы хотим положить конец. Другой пережиток патриархального устройства нашего общества – более низкие зарплаты для сотрудников - женщин. На одной и той же позиции мужчина и женщина будут получать разную зарплату. Мужчина, как правило, больше на 30-40%. Так не должно быть! Женщины в большинстве случаев умнее, талантливее и работоспособнее. Мы должны восстановить справедливость и пойти по пути "позитивной дискриминации" – установить квоты для женщин не менее 50% в госсекторе, а также выровнять зарплаты мужчин и женщин до паритета.

3. ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫ ОТ МУЖСКИХ СТЕРЕОТИПОВ

Мы живем в сложном обществе, где часть женщин ведет религиозный образ жизни, часть – светский. Я сам как религиозный человек, почитающий и продвигающий намаз, считаю, что мы должны быть более терпимы по отношению к другим людям, и обязаны считаться с их свободой на самовыражение, на личный образ и характер поведения. Если вы религиозный человек и считаете правильным для себя носить никаб – мы, как общество, должны уважать ваш личный выбор. Если вы светский человек и стараетесь быть привлекательными для людей противоположного пола – я считаю, мы должны относиться к вам с уважением и не смотреть на вас с точки зрения сексистских, маскулинных представлений как на объект сексуального желания. Низведение женщины до объекта сексуального потребления во все времена было вульгарным и находилось за рамками приличий, а сегодня и подавно! Если вы гражданская активистка, феминистка и боретесь за свои права – мы обязаны помочь вам в отстаивании вашего права быть собой и получать равные права со всеми остальными.

КЫРГЫЗСТАН СТОИТ НА ЖЕНЩИНАХ! И сегодня мы, партия "СВОБОДА ВЫБОРА", собираемся сделать все, чтобы народ, общество и государство отдали дань уважения женщинам.

Женщины не должны угнетаться, подвергаться насилию, социальному унижению, сексуальной эксплуатации и преследованию только за то, что они женщины! Мы не дадим обижать наших матерей, сестер и дочерей! Мы защитим наши права и создадим общество равных возможностей!

Голосуйте за "СВОБОДУ ВЫБОРА" (№8) 11 апреля!

С уважением и почтением ваш соотечественник

Женишбек Назаралиев

Исполнитель: РФ "Рубикон", г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2.

Заказчик: политическая партия "Свобода выбора". Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии Сапаралиевой К. А. из средств специального избирательного фонда политической партии "Свобода выбора".

Дата выхода: 06.04.2021 г. Тираж: 1.