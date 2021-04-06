"Не намерен цепляться за кресло". Глава Центра онкологии подал в отставку

Директор Национального центра онкологи и гематологии КР Эрнис Тилеков подал в отставку. Об этом он сообщил сам.

"Я ухожу и добровольно слагаю с себя обязанности директора Национального центра онкологии и гематологии Кыргызстана, потому что не намерен пререкаться, оправдываться и цепляться за кресло руководителя. Мой жизненный принцип – созидать и конструктивно решать проблемы, каковых в нашей службе накопилось немало", - говорится в его заявлении.

Заслуженный врач КР напомнил, что в должность руководителя центра заступил в непростой 2017 год.

"Надо было строить, заниматься ремонтом, обновлением инфраструктуры, лечебно-диагностического и лабораторного оборудования, пополнением жизненно-важных медикаментов и, в первую очередь, - надо было дать уверенность и надежду нашим больным, что мы о них позаботимся и сделаем всё возможное, чтобы диагностика и лечение были всесторонними и качественными.

Оставаясь на вверенном мне посту четыре года, приобрел полезный опыт. Сожалею лишь об одном, что не всем планам суждено было сбыться, и что на фоне пандемии COVID-19 добавилось еще больше проблем, и моему последователю, возможно, придется еще тяжелее, чем мне. Всем, кто придет после меня, желаю терпения и удачи, и чтобы во имя здоровья людей они добились поставленных целей" - отметил Эрнис Тилеков.

Он сообщил, что вернется к работе клинициста и к своей образовательно- просветительской практике, "по которым очень соскучился и чем, как профессионал своего дела, очень дорожит".

"Говорю сердечное "спасибо" всем своим коллегам и родному коллективу, а также партнерам, которые нас поддерживали. Надеюсь, мы останемся добрыми друзьями и будем с ностальгией вспоминать нашу совместную работу. Желаю также здоровья, мира и благополучия всем кыргызстанцам!", - заключил Тилеков.