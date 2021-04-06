Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

"Не намерен цепляться за кресло". Глава Центра онкологии подал в отставку

176  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Национального центра онкологи и гематологии КР Эрнис Тилеков подал в отставку. Об этом он сообщил сам.

"Я ухожу и добровольно слагаю с себя обязанности директора Национального центра онкологии и гематологии Кыргызстана, потому что не намерен пререкаться, оправдываться и цепляться за кресло руководителя. Мой жизненный принцип – созидать и конструктивно решать проблемы, каковых в нашей службе накопилось немало", - говорится в его заявлении.

Заслуженный врач КР напомнил, что в должность руководителя центра заступил в непростой 2017 год.

"Надо было строить, заниматься ремонтом, обновлением инфраструктуры, лечебно-диагностического и лабораторного оборудования, пополнением жизненно-важных медикаментов и, в первую очередь, - надо было дать уверенность и надежду нашим больным, что мы о них позаботимся и сделаем всё возможное, чтобы диагностика и лечение были всесторонними и качественными.

Оставаясь на вверенном мне посту четыре года, приобрел полезный опыт. Сожалею лишь об одном, что не всем планам суждено было сбыться, и что на фоне пандемии COVID-19 добавилось еще больше проблем, и моему последователю, возможно, придется еще тяжелее, чем мне. Всем, кто придет после меня, желаю терпения и удачи, и чтобы во имя здоровья людей они добились поставленных целей" - отметил Эрнис Тилеков.

Он сообщил, что вернется к работе клинициста и к своей образовательно- просветительской практике, "по которым очень соскучился и чем, как профессионал своего дела, очень дорожит".

"Говорю сердечное "спасибо" всем своим коллегам и родному коллективу, а также партнерам, которые нас поддерживали. Надеюсь, мы останемся добрыми друзьями и будем с ностальгией вспоминать нашу совместную работу. Желаю также здоровья, мира и благополучия всем кыргызстанцам!", - заключил Тилеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399232
Теги:
кадры, отставка, Кыргызстан, врачи, Минздрав, Национальный центр онкологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  