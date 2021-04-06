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Холода прошли. Сегодня в городе Бишкек начнут отключать отопление

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- Оксана Гут
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Холода прошли. С сегодняшнего дня в городе Бишкек начнут отключать отопление. Исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Согласно распоряжению с учетом долгосрочного прогноза погоды на апрель по городу Бишкек отопительный сезон 2020-2021 года считать оконченным с 6 апреля 2021 года.

ТЭЦ города Бишкек, ОАО "Бишкектеплосеть", КП "Бишкектеплоэнерго" и руководителям ведомственных котельных поручено провести работу по отключению теплотехнического оборудования, обеспечивающего теплом помещения и здания столицы.

Напомним, что КП "Бишкектеплоэнерго" - это структурное подразделение мэрии, обеспечивает теплом и горячей водой западную часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга.

Справочные номера:

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго": 212906, 0701 777110 (WhatsApp).

Контакты ОАО "Бишкектеплосеть": здесь.


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URL: https://www.vb.kg/399236
Теги:
Бишкектеплосеть, Бишкектеплоэнерго, мэрия, отопительный сезон, Бишкек, Кыргызстан
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