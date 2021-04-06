В ЕАЭС начинается реализация Стратегии-2025

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 5 апреля принял план по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Данный документ был утвержден главами государств ЕАЭС 11 декабря 2020 года.

План содержит конкретные мероприятия по реализации мер и механизмов Стратегии-2025, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей, отметили в ЕЭК.

Большую часть мероприятий планируется исполнить в течение 2021-2023 годов. В частности, до конца текущего года предстоит внести изменения в порядок разработки техрегламентов ЕАЭС, подготовить базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, а также принять решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование", решить ряд других задач.

Кроме того, на 2021 год запланированы подготовка проекта международного договора по развитию единой системы транзита товаров в Союзе и заключение международного договора о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.

В новых сферах в текущем году будет проанализирован опыт внедрения принципов "зеленой" экономики в государствах-партнерах – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и в мире, определена целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования, выработаны предложения по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения.

Напомним, Стратегия-2025 включает порядка 330 мер и механизмов. Ее выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств-партнеров. Реализация стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик этих стран за счет роста инвестиционной и инновационной активности, формирования гибких механизмов содействия росту и занятости.

Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью Евразийской экономической комиссии. Состоит из пяти представителей - по одному от каждой страны-союзницы, занимающих в национальных правительствах должность вице-премьера, от Кыргызстана это вице-премьер-министр – министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков. Заседания Совета ЕЭК, как правило, проходят раз в месяц.