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Эпидемиолог об опасности "британского" штамма COVID-19 для кыргызстанцев

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- Светлана Лаптева
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Как и было ранее обещано, сегодня редакция VB.KG представляет полностью интервью руководителя Республиканского научно практического центра по контролю вирусных инфекций при Научно производственном объединении Профилактическая медицина МЗиСР КР, доктора медицинских наук Зуридина Нурматова, который считает, что в Бишкеке уже "работает" британский вариант КОВИДа - N501Y.

По словам эпидемиолога, лабораторных подтверждений этому нет, но все признаки налицо.

- Этому штамму свойственна сверхбыстрая скорость распространения, а с учетом того, как в столице увеличивается количество заболевших, то есть подозрение, что британский вариант КОВИДа уже в городе, - сказал Нурматов.


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URL: https://www.vb.kg/399254
Теги:
эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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