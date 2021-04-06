Политолог заявил о возможной дестабилизации обстановки после 11 апреля

После 11 апреля в Кыргызстане возможно развитие серьезных событий: митинги, акции протеста, дестабилизация обстановки и т.д. Геополитические игроки недовольны происходящими в стране процессами и попытаются взять реванш. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, это видно по тем предупреждениям, которые поступали от Венецианской комиссии, Human Rights Watch, Европейского союза в адрес новой редакции Конституции и перехода КР по их видению в позицию "несвободной страны".

- Поэтому, следует ожидать активизации процесса после 11 апреля. По крайней мере, такого рода сценарии уже рассматривается. Правда, после периодических заявлений экспертов КР об этом, внешним игрокам приходится пересматривать свои сценарии. Поэтому, не исключен перенос дестабилизации на осень. Но в целом, Кыргызстана вошел в зону повышенной политической турбулентности, - отмечает Марс Сариев.

Задержка финансирования со стороны ряда международных доноров тоже признак того, что они не хотят деньги бросать на ветер, и не исключают риска повторения беспорядков.

- Запад хочет присутствия своих сторонников в ЖК КР. Поэтому, основная битва с действующей властью развернется на парламентских выборах. Возможна даже попытка переворота, - подчеркнул Сариев.

Политолог считает, что сейчас различные "прозападные" НПО сосредоточились на региональном населении.

- Бунтует только город, регионы за действующую власть, за Садыра Жапарова. Поэтому, сейчас различные НПО будут играть на недовольстве между южными и северными политическими кланами, устраивать тренинги на местах. Такое создание параллельной структуры власти уже было в странах Восточной Европы. И чем это закончилось, все знают, - заключил Марс Сариев.

Напомним, Референдум по поправкам в Конституции Кыргызстана назначен на 11 апреля. К слову, недавно на конференции, прошедшей в Бишкеке, отечественные эксперты также выразили мнение о влиянии "из вне" на политические события в Кыргызстане и об откровенном вмешательстве в дела суверенной республики ряда зарубежных стран и международных организаций.