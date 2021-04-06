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Послы Кыргызстана и Таджикистана в РФ договорились сотрудничать

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В Москве 5 апреля состоялась встреча посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова с послом Кыргызстана в РФ Гульнарой-Кларой Самат. Дипломаты обсудили текущее состояние и вопросы, способствующие развитию традиционно дружественных таджикско-кыргызских отношений. Об этом сообщает издание asiaplustj.info со ссылкой на пресс-службу диппредставительства Таджикистана в Москве.

"Беседа выявила совпадение мнений сторон по вопросу об укреплении взаимодействия между диаспорами двух стран путём проведения совместных культурных и спортивных мероприятий, а также организации научных семинаров и круглых столов по актуальным вопросам повестки дня. Особое внимание, при этом, было уделено механизмам привлечения научно-культурных кругов из числа таджикских и кыргызских диаспор", - отмечается в сообщении.

Было подтверждено обоюдное стремление сторон к расширению сотрудничества между двумя посольствами. Стороны с удовлетворением отметили близость взглядов обоих государств по ряду важных международных проблем, - сообщает пресс-служба диппредставительства Таджикистана в Москве.

Главы дипломатических миссий выразили уверенность, что состоявшаяся беседа была полезной и послужит делу дальнейшего развития отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/399259
Теги:
Россия, Таджикистан, Кыргызстан, посол
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