Послы Кыргызстана и Таджикистана в РФ договорились сотрудничать

В Москве 5 апреля состоялась встреча посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова с послом Кыргызстана в РФ Гульнарой-Кларой Самат. Дипломаты обсудили текущее состояние и вопросы, способствующие развитию традиционно дружественных таджикско-кыргызских отношений. Об этом сообщает издание asiaplustj.info со ссылкой на пресс-службу диппредставительства Таджикистана в Москве.

"Беседа выявила совпадение мнений сторон по вопросу об укреплении взаимодействия между диаспорами двух стран путём проведения совместных культурных и спортивных мероприятий, а также организации научных семинаров и круглых столов по актуальным вопросам повестки дня. Особое внимание, при этом, было уделено механизмам привлечения научно-культурных кругов из числа таджикских и кыргызских диаспор", - отмечается в сообщении.

Было подтверждено обоюдное стремление сторон к расширению сотрудничества между двумя посольствами. Стороны с удовлетворением отметили близость взглядов обоих государств по ряду важных международных проблем, - сообщает пресс-служба диппредставительства Таджикистана в Москве.

Главы дипломатических миссий выразили уверенность, что состоявшаяся беседа была полезной и послужит делу дальнейшего развития отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.