МВФ сообщил о тяжелом финансовом положении энергосектора КР

Энергетический сектор находится в тяжелом финансовом положении, отличается плохим управлением и остро нуждается в инвестициях для повышения качества услуг. Об этом говорится в заключительном заявлении персонала Международного валютного фонда по итогам консультаций 2021 года.

Для укрепления финансовой и операционной жизнеспособности энергетической отрасли миссия рекомендует разработать среднесрочный план реформ для оптимизации затрат, укрепления системы управления и подотчетности, а также увеличения доходов.

Кроме того в МВФ рекомендовали провести корректировку тарифной политики с условием предоставления адресной помощи.

"Хотя коммерческие тарифы превышают уровень возмещения издержек, тарифы для бытовых потребителей намного ниже этого уровня, что подразумевает наличие неэффективного перекрестного субсидирования. Корректировка тарифов для населения, о чем недавно было объявлено официальными органами, должна сопровождаться предоставлением адресной социальной помощи для защиты наиболее уязвимых домохозяйств", - говорится в отчете МВФ.