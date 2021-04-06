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МВФ сообщил о тяжелом финансовом положении энергосектора КР

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- Екатерина Улитина
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Энергетический сектор находится в тяжелом финансовом положении, отличается плохим управлением и остро нуждается в инвестициях для повышения качества услуг. Об этом говорится в заключительном заявлении персонала Международного валютного фонда по итогам консультаций 2021 года.

Для укрепления финансовой и операционной жизнеспособности энергетической отрасли миссия рекомендует разработать среднесрочный план реформ для оптимизации затрат, укрепления системы управления и подотчетности, а также увеличения доходов.

Кроме того в МВФ рекомендовали провести корректировку тарифной политики с условием предоставления адресной помощи.

"Хотя коммерческие тарифы превышают уровень возмещения издержек, тарифы для бытовых потребителей намного ниже этого уровня, что подразумевает наличие неэффективного перекрестного субсидирования. Корректировка тарифов для населения, о чем недавно было объявлено официальными органами, должна сопровождаться предоставлением адресной социальной помощи для защиты наиболее уязвимых домохозяйств", - говорится в отчете МВФ.


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URL: https://www.vb.kg/399267
Теги:
МВФ, энергетика, Кыргызстан
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