Жириновский объяснил, почему ему не нравится песня Манижи

Российский политик Владимир Жириновский объяснил, почему ранее раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает РИА Новости.

У себя в Telegram-канале Жириновский подчеркнул, что его не устраивает текст, а не национальность певицы.

"Вызывают удивления оценки некоторых комментаторов, в частности политолога Георгия Бовта, которые связывают нашу критику с национальностью певицы. Об этом речь не идет. Я лично, когда говорил о песне, имел в виду исключительно текст", - заявил политик, добавив, что в конкурсной песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человека.

Ранее Жириновский заявил, что оценка русской женщины в песне Манижи не подходит для того, чтобы представлять Россию на международном песенном конкурсе.

Глава ЛДПР настаивает на том, что в песне не должно быть слов, которые принижали бы достоинство русской женщины.

Конкурс "Евровидение" должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее букмекеры назвали фаворитов на победу в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". Манижа в топ-3 не вошла - она, по мнению букмекеров, займет 14 место.

Источник: asiaplustj.info