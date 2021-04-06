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Жириновский объяснил, почему ему не нравится песня Манижи

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Российский политик Владимир Жириновский объяснил, почему ранее раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает РИА Новости.

У себя в Telegram-канале Жириновский подчеркнул, что его не устраивает текст, а не национальность певицы.

"Вызывают удивления оценки некоторых комментаторов, в частности политолога Георгия Бовта, которые связывают нашу критику с национальностью певицы. Об этом речь не идет. Я лично, когда говорил о песне, имел в виду исключительно текст", - заявил политик, добавив, что в конкурсной песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человека.

Ранее Жириновский заявил, что оценка русской женщины в песне Манижи не подходит для того, чтобы представлять Россию на международном песенном конкурсе.

Глава ЛДПР настаивает на том, что в песне не должно быть слов, которые принижали бы достоинство русской женщины.

Конкурс "Евровидение" должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее букмекеры назвали фаворитов на победу в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". Манижа в топ-3 не вошла - она, по мнению букмекеров, займет 14 место.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/399273
Теги:
Владимир Жириновский, артисты эстрады
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