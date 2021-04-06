В Бишкеке задержан подозреваемый в краже ноутбука

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи ноутбука. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

Как отмечается, 28 марта 2021 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился житель столицы А.К..

- Он сообщил, что малознакомый мужчина в конце декабря 2019 года, находясь на одном из СТО, расположенных на пересечении улиц Рыскулова и Бейшеналиева, похитил ноутбук марки DELL стоимостью 15 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики, - проинформировали в УВД Ленинского района.

По подозрению в совершении преступления задержан подозреваемый Б.Э., 1975 года рождения. Он в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

Как уточняется, проводятся следственные действия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.