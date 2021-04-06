Экономика в условиях кризиса. МВФ предупреждает о возможных рисках

Международный валютный фонд отмечает, что экономика Кыргызстана испытывает трудности в связи с шоковыми мерами, принятыми из-за распространения коронавируса. Эксперты организации в своем заключительном заявлении персонала по итогам консультаций 2021 года отмечают снижение экономики на 8,6%, ослабление национальной валюты, рост дефицита бюджета, внешнего долга и инфляции.

Эксперты полагают, что в этом году экономика республики начнет расти при условии, что не будет очередной волны коронавируса и последующего локдауна.

При благоприятном сценарии в 2021 году экономика вырастит на 3,8% и на 6,8 в 2022. Правда МВФ делает оговорку, что остается много неопределенных факторов, которые могут повлиять на ситуацию.

В организации считают, что Кыргызстану потребуются дополнительные налогово-бюджетные меры, чтобы покрыть расходы на здравоохранение, образование, социальную помощь и инфраструктуру.

"Возможные меры по достижению данных целей могут включать: a) оптимизацию фонда оплаты труда в государственном секторе, который находится на уровне 13 процентов ВВП и является одним из самых высоких в регионе и среди стран с низким уровнем доходов, и на долю которого приходится около 30 процентов государственных расходов; ограничение расходов на товары и услуги; c) сокращение субсидий в энергетике; d) совершенствование акцизного налогообложения и системы возмещения НДС , а также сокращение налоговых льгот; и e) укрепление налогового и таможенного администрирования, в том числе за счет цифровизации", - говорится в заявлении МВФ.

Организация добавляет, что можно было бы также рассмотреть вопрос о совершенствовании налога с продаж и НДС.

"Запланированное обновление налогового кодекса открывает хорошую возможность для реализации некоторых из этих мер налоговой политики и административных реформ для стимулирования самостоятельного соблюдения налоговых требований налогоплательщиками и снижения административного бремени налогоплательщиков", - отмечает МВФ.