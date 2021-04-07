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Присвоят ли Юсупу Абдрахманову звания Героя Кыргызстана?

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- Александр Тузов
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Под председательством премьер-министра Улукбека Марипова состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 120-летия со дня рождения Юсупа Абдрахманова (1901-1938), который в 1927-1933 годах был самым первым главой Правительства, Совета Народных Комиссаров, Кыргызской АССР.

В составе оргкомитета - вице-премьер-министр – министр экономики и финансов, министры культуры, информации, спорта и молодежной политики, образования и науки, иностранных дел, внутренних дел, сельского, водного хозяйства и развития регионов, транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций, мэры Бишкека и Каракола, полпред Правительства в Иссык-Кульской области, президент Национальной академии наук, гендиректора ОТРК и ЭлТР, известные историки.

- Юсуп Абдрахманов - это великий государственный деятель, внесший весомый вклад в создание современной кыргызской государственности. Его жизненный путь должен стать примером для каждого гражданина Кыргызской Республики, особенно для государственных служащих, - сказал председатель оргкомитета, премьер-министр Марипов.

Обсуждался предварительный план юбилейных мероприятий. Самые важные предложения:

- посмертное присвоение Юсупу Абдрахманову звания Героя Кыргызской Республики,

- подготовка заявки Кыргызстана в ЮНЕСКО о включении "Дневников" в Список всемирного нематериального наследия и публикация полного текста этих "Дневников" (пока опубликована лишь примерно половина этого текста),

- создание художественного фильма о жизни Юсупа Абдрахманова,

- присвоение его имени Академии управления при президенте КР,

- проведение международной научной конференции.

Надо добавить, что энтузиасты-абдрахмановеды во главе со старшим из правнуков госдеятеля Астемиром Абдрахмановым также предлагают торжественно установить у пересечения улицы имени Юсупа Абдрахманова с Чуйским проспектом (у здания Бишкекского почтамта) стелу с памятной табличкой на кыргызском, русском и английском языках: "Улица названа в декабре 2001 года в честь 100-летия со дня рождения одного из отцов-основателей современной кыргызской государственности Юсупа Абдрахманова (1901-1938). Он был первым главой Правительства Советского Кыргызстана с марта 1927 по сентябрь 1933 годов. Прежние названия улицы: Базарная, затем Советская".


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URL: https://www.vb.kg/399277
Теги:
правительство, юбилей, герой, Переименование улиц, Улукбек Марипов, ЮНЕСКО
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