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Россия и США начали разведку близ Донбасса

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Высотный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США проводит разведывательный полет вдоль линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

В то же время российский самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН был замечен в районе Таганрога. Как следует из информации на Flightradar, судно было поднято в воздух около 09:28 по московскому времени и с этого момента летает над Таганрогом, близлежащими населенными пунктами и Таганрогским заливом.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

До этого в Кремле заявили, что российские военные никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины. Комментируя вопрос о передислокации сил у границы с Украиной, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что другие страны не должны беспокоиться из-за перемещения российских войск по своей территории. При этом он назвал ситуацию на линии разграничения в Донбассе пугающей и напомнил об опасности силового сценария из-за украинских провокаций.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399279
Теги:
Россия, США, Украина
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