Уйгуры в Китае: Генсекретарь ШОС и дипломаты 21 стран посетили СУАР

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов и дипломатические представители 21 государства с 30 марта по 2 апреля посетили Урумчи, Кашгар, Аксу и другие населенные пункты Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

По их мнению, работа по борьбе с терроризмом в Синьцзяне принесла ощутимые результаты.

"Фундаментальные права представителей всех народностей в полной мере защищаются и получают уважение, в районе наблюдается положительная ситуация с общественной стабильностью и мирным образом жизни местного населения, что служит лучшим опровержением негативных высказываний о Синьцзяне", - высказали они свое мнение.