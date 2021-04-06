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Уйгуры в Китае: Генсекретарь ШОС и дипломаты 21 стран посетили СУАР

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- Бакыт Басарбек
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов и дипломатические представители 21 государства с 30 марта по 2 апреля посетили Урумчи, Кашгар, Аксу и другие населенные пункты Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

По их мнению, работа по борьбе с терроризмом в Синьцзяне принесла ощутимые результаты.

"Фундаментальные права представителей всех народностей в полной мере защищаются и получают уважение, в районе наблюдается положительная ситуация с общественной стабильностью и мирным образом жизни местного населения, что служит лучшим опровержением негативных высказываний о Синьцзяне", - высказали они свое мнение.


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URL: https://www.vb.kg/399281
Теги:
Китай, ШОС
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