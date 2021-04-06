В Бишкеке прошел пикет с требованием изменить меру пресечения гражданину РФ

В Бишкеке Сотрудники трудового коллектива ООО "Фирмы АКИФ" провели пикет у здания Генеральной прокуратуры с требованием прекратить правовой беспредел и изменить меру пресечения учредителю компании Сергею Фищенко и оградить от рейдерства само предприятие.

Во время акции к гражданам вышли представители Генеральной прокуратуры, которые сообщили, что дело взяли на контроль.

Напомним, гражданин России Сергей Фищенко находится в СИЗО более 2 лет. Его адвокат Ислам Боров обратился к президенту с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Поскольку по законам КР подозреваемый может находится в СИЗО не более года. Плюс гражданину Фищенко не выдается дело для ознакомления.