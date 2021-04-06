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В Бишкеке прошел пикет с требованием изменить меру пресечения гражданину РФ

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке Сотрудники трудового коллектива ООО "Фирмы АКИФ" провели пикет у здания Генеральной прокуратуры с требованием прекратить правовой беспредел и изменить меру пресечения учредителю компании Сергею Фищенко и оградить от рейдерства само предприятие.

Во время акции к гражданам вышли представители Генеральной прокуратуры, которые сообщили, что дело взяли на контроль.

Напомним, гражданин России Сергей Фищенко находится в СИЗО более 2 лет. Его адвокат Ислам Боров обратился к президенту с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Поскольку по законам КР подозреваемый может находится в СИЗО не более года. Плюс гражданину Фищенко не выдается дело для ознакомления.


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URL: https://www.vb.kg/399283
Теги:
Генеральная прокуратура, СИЗО, митинг, Россия, гражданство, Бишкек, Кыргызстан
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