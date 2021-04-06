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"В СИЗО-1 нет ни одного зараженного COVID-19"

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- Азиз Осмонов
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Сотрудники профильного отдела аппарата Омбудсмена КР связались с начальником СИЗО-1 Н. Турусбековым и уточнили информацию, появившуюся в некоторых социальных сетях о том, что активист Кудайберген уулу Тилекмат якобы заболел коронавирусом COViD-19. Об этом сообщили в пресс-службе Акыйкатчы КР.

Как сообщил начальник СИЗО-1, адвокат А.Абдрахманов приходил в СИЗО-1 и оставил письменный запрос по данной информации. Официальный ответ ему будет предоставлен в срок, установленный соответствующим законом.

В аппарате Омбусмена КР уточнили, что Кудайберген уулу Тилекмат был переведен из ИВС ГУВД в СИЗО-1 31 марта по результатам ПЦР-анализа и рентгенографии.

- В настоящее время состояние его здоровья хорошее и симптомов COViD-19 у него не наблюдается. Это он подтвердил распиской, написанной собственноручно. Вместе с ним в камере содержится еще 16 заключенных. Кроме того, начальник СИЗО-1 сообщил, что в данное время в следственном изоляторе №21 нет ни одного зараженного COViD-19, - подчеркнули в аппарате омбудсмена.


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URL: https://www.vb.kg/399284
Теги:
омбудсмен, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, СИЗО
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