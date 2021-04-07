Пробация в Кыргызстане: "У компьютера не отпроситься и не откупиться"

Директор департамента пробации при Министерстве юстиции КР Зарылбек уулу Алмазбек рассказал, как цифровизация повышает эффективность работы с клиентами пробации в Кыргызстане.

По его словам, департамент пробации вошел в единую страновую магистраль - единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП), а также в единую систему внешней миграции КР (ЕСУВМ).

- Теперь все 54 представительств пробации могут оперативно отслеживать насколько дисциплинированы не только клиенты пробации, но и сотрудники департамента. Поскольку сразу при поступлении клиента пробации на учет ему сразу устанавливается график автоматизированной отметки, что в какой-то мере снижает и коррупционный риск, поскольку у компьютера не отпроситься и не откупиться, - сказал он.

Глава департамента пробации отметил, что ЕСУВМ - позволяет оперативно информировать пограничные службы о постановке на учет новых клиентов пробации.

- Цифровизация позволяет центральному офису видеть всю картинку по стране, анализировать, продумывать превентивные меры. Конечно, не во всех регионах скорость интернета позволяет работать на уровне, но наши партнеры стараются помочь решить и эту проблему. У нас около 5 тысяч подопечных и 54 отделения и потому важно, чтобы система пробации действительно работала качественно с каждым человеком, - пояснил Зарылбек уулу.