В Кыргызстане предложили изменить закон 2009 года о соглашении с Centerra

В Жогорку Кенеш внесен законопроект, которым намерены внести изменения в Налоговый кодекс, а также в закон "О ратификации Соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор"" от 2009 года.

Автором законопроекта является депутат Акылбек Жапаров.

Он предлагает исключить из закона о ратификации договора по проекту "Кумтор" статью 3, которая наделяет правительство КР всеми необходимыми правами и полномочиями для исполнения соглашения, в том числе по принятию нормативно правовых актов, необходимых для реализации договоренностей.

Предлагается изменить статью этого закона об урегулировании договоренностей. Жапаров предлагает изложить эту статью так:

"Установить, что если положениями Соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор" и положениями пересмотренного инвестиционного соглашения по проекту "Кумтор", заключенного Правительством Кыргызской Республики по поручению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во исполнение Соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор", определены иные правила, чем те, которые установлены законодательством Кыргызской Республики, то к урегулированным таким образом отношениям применяются правила, указанные в соглашениях при условии включения положений об этом в соответствующие нормативные акты Кыргызской Республики".

Вместе с тем, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Кыргызстана и исключить из него статью о налогообложении по соглашениям, которые были заключены правительством КР и рацифицированы ЖК. Сейчас эта статья предусматривает, что по таким соглашениям применяются нормы, прописанные в соглашении, а не в Налоговом кодексе.

Кроме этого предлагается внедрить в Кодекс понятие "налоги, взимаемые по специальным инвестиционным соглашениям Правительства Кыргызской Республики с иностранными инвесторами".

Акылбек Жапаров отмечает, что применение Соглашения по проекту "Кумтор" от 2009 года вызвало между государственной налоговой службой и ЗАО "Кумтор Голд Компани" и Компанией Центерра Голд инк. значительные противоречия в практической реализации установленного в указанных соглашениях налогового режима по налогу на дивиденды и 4%, уплачиваемым с валового дохода на развитие минерально-сырьевой базы.

"Такие вопросы требуют скорейшего взаимного согласования и одобрения для избежания взаимных претензий, которые предполагается разрешить путем дружеских консультаций", - заключает автор в справке к закону.

В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение.