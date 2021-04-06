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ВОЗ не исключает наличие в КР британского и южно-африканского штаммов

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает наличие в Кыргызстане британского и южно-африканского штаммов коронавируса нового типа (COVID-19). Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил технический сотрудник Странового офиса ВОЗ в КР Кубанычбек Монолбаев, отвечая на вопрос, обнаружены ли в КР новые штаммы коронавируса.

По его словам, перемещение новых штаммов любой инфекции происходит очень быстро.

"Мы, ВОЗ, не исключаем, что в стране уже имеются британские и южно-африканские штаммы. В целом нужно понимать, что любой вирус входит в циркуляцию и претерпевает некие мутации. По данным Роспортебназдора, они уже выявили более 50 тыс. штаммов COVID-19 в России. В мире их еще больше. ВОЗ поставила в Кыргызстан новые реактивы для обнаружения новых штаммов коронавируса", - сказал Монолбаев.

Однако глава Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития Айнура Акматова отметила, что пока в стране наличие новых штаммов коронавируса еще не подтвердилось.

"Минздравом в Россию и Великобританию были направлены образцы для того, чтобы определить, какие штаммы обитают в Кыргызстане. Необходимо направить еще биоматериал из тех, которые были ранее направлены. Пока в стране наличие новых штаммов коронавируса еще не подтвердилось", - заявила Акматова.

Источник: kabar.kg


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URL: https://www.vb.kg/399291
Теги:
Великобритания, Кыргызстан, коронавирус
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