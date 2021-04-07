Почему многие бишкекчане поддерживают партию "Ак Бата" №19?

11 апреля состоятся выборы кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша. Агитационная кампания подходит к завершению. И большинство избирателей столицы уже определились со своим выбором. Много тех, кто готов отдать свой голос за политическую партию "Ак Бата".

Болот Шабданов: "Лидер партии "Ак Бата" Нариман Тюлеев подает хороший пример нашей молодежи своей работоспособностью. Я слежу за его деятельностью уже давно, и считаю его прекрасным кризис-менеджером. Думаю, ему вполне можно доверить судьбу города. А еще он ведет в горкенеш молодую, амбициозную команду, которая выступает против коррупции".

Дремин Александр: "В программе партии "Ак Бата" присутствуют пункты, касающиеся благоустройства каждого двора. Партия прекрасно проработала эти вопросы. Приведение в порядок дворовых территорий планируется в комплексе со строительством детских и спортивных площадок, озеленением, восстановлением ирригационной сети и т.д. Город не может развиваться точечно, ведь это единый организм, который должен работать и жить в едином темпе".

Акылай Жоомартова: "Я и вся моя семья поддерживаем партию "Ак Бата" и Наримана Тюлеева. Он – человек слова, это доказывают и его дела, и результаты работы. Мне очень понравилась его инициатива – строительство пешеходных зон и преображение Ботанического сада в современный парк. Нам, горожанам, очень не хватает таких мест. А еще мне понравилось высказывание Наримана Тюлеева о том, что наша столица должна стать городом для женщин. Очень люблю каблуки!".

Дамир Чуйтиев:"Нариман Тюлеев уже сделал для Бишкека изрядно хорошего. Многое люди видят мэром именно его. Его работа доказывает, что он хороший хозяйственник и грамотный управленец. А нашему городу нужен именно хозяйственник. Мэром должен быть человек, который сможет правильно организовать работу в городе. Нариману Тюлееву это под силу, он проверенный человек, который может немало! Нам есть с кем сравнивать и до, и после".

Максат Жапаров: "Я как предприниматель высоко оцениваю программу партии "Ак Бата". Ведь комфортные условия жизни в городе будут способствовать росту экономических условий в столице. Мне очень интересен подход к работе Наримана Тюлеева – он знает ситуацию средних и мелких предпринимателей. Уверен, что он поддержит всех нас. Мы знаем его не только по словам, но по поступкам. Он сможет стать народным мэром. Я верю, что бишкекчане дадут ему шанс".

Малик кызы Чинара: "Я учусь на врача. Но, к сожалению, профессия медика у нас не престижна, труд врачей недооценен. Однако в программе партии "Ак Бата" есть пункт поддержки учителей, врачей и работников культуры. Планируются не только ежегодные индексации муниципальных надбавок, но и выделение жилья. А это очень важно! Ведь из-за невозможности приобрести собственное жилье бюджетники вынуждены скитаться по съемным квартирам. Уверена, если мэром Бишкека станет Нариман Тюлеев, то у врачей и педагогов появиться возможность решить этот наболевший вопрос".

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ак Бата" Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство №38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии "Ак Бата".

Выход: 07.04.2021