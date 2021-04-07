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Артем Новиков принял участие в открытии чемпионата Азии и Океании по дзюдо

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- Екатерина Улитина
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Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата Азии и Океании по дзюдо, который проходит в городе Бишкеке с 6 по 10 апреля.

Артем Новиков выразил благодарность Международной федерации дзюдо, Азиатскому союзу дзюдо в лице президента организации Обейд Аль Анзи, Национальной федерации дзюдо Кыргызской Республики за возможность проведения в нашей стране спортивного мероприятия такого высокого уровня.

"Чемпионат Азии и Океании впервые проходит в нашей республике, чему мы искренне рады. Это знаменательное событие для отечественного спорта. Надеемся, что соревнования будут способствовать популяризации данного вида спорта и уже скоро мы увидим отечественных спортсменов на пьедесталах различных международных состязаний. Символично, что такое крупное международное спортивное мероприятие совпало с празднованием Дня работников физической культуры и спорта Кыргызской Республики. Пользуясь случаем, поздравляю работников физической культуры и спорта, спортсменов, тренеров, ветеранов и педагогов физкультурно-спортивного движения с праздником. Необходимо отметить, что чемпионат проходит с соблюдением всех норм и алгоритмов санитарно-эпидемиологических требований по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции", - отметил первый вице-премьер-министр.

Артем Новиков подчеркнул, что в состав Международной федерации дзюдо входит порядка 200 национальных федераций дзюдо.

"Эти показатели наглядно демонстрирует популярность дзюдо во всем мире. В Кыргызской Республике данный вид спорта также является одним из популярных и развивающихся", - сказал он.

В свою очередь Президент Азиатского союза дзюдо Обейд Аль Анзи поблагодарил Правительство Кыргызской Республики за поддержку и помощь в организации данных соревнований.


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URL: https://www.vb.kg/399299
Теги:
спорт, чемпионат, Кыргызстан, Артем Новиков
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