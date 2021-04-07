Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

Белый дом: США поддерживают Украину, но решение о членстве принимает НАТО

172  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится вступить в НАТО, и администрация Байдена поддерживает Киев, но решение о вступлении зависит от целого Альянса.

Об этом Псаки сказала на брифинге во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Псаки комментировала заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина должна вступить в НАТО для того, чтобы война на Донбассе завершилась.

Журналисты также обратили внимание Псаки на то, что Зеленский поднял тему членства Украины в НАТО в разговоре с премьер-министром Канады во вторник.

Псаки отметила, что членство в НАТО является давним стремлением Украины, и этот вопрос поднимался в целом ряде бесед с американскими должностными лицами годами, в том числе и в последнем разговоре президента Зеленского с Байденом.

Она отметила, что Белый дом в заявлении по итогам разговора предоставил свою позицию по этому вопросу.

"Это является стремлением Украины уже некоторое время, мы долгое время обсуждаем это с Украиной", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

"Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем, работаем, чтобы дать отпор дестабилизирующим действиям, но это решение должен принять НАТО", - отметила Джен Псаки.

Как сообщала "ЕвроПравда", в телефонном разговоре с Байденом президент Зеленский получил ответ на свой вопрос о членстве Украины в НАТО. Администрация Байдена считает, что реализация программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, является центральной для евроатлантических стремлений Украины.

Источник: Украинская правда


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399303
Теги:
НАТО, США, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  