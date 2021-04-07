Система продовольственной безопасности США находится в кризисе из-за пандемии коронавируса, число людей, находящихся на грани голода, растет, рассказали РИА Новости эксперты.

Как отмечается, с начала пандемии число американцев, которым не хватает еды, увеличилось на 8 млн, до 43 млн.

Глава организации помощи бездомным Feeding America Эн Миски, рассуждая об отсутствии продовольственной безопасности, не стесняется говорить, что США - это потерпевшее провал государство, где "ведется война с бедными, а не война с бедностью".